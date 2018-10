Una salmantina coordina un estudio que aspira a erradicar el VIH del organismo

La bióloga salmantina María Salgado es la coordinadora del revolucionario estudio que ha sido capaz de ´eliminar´ el virus del VIH en pacientes a los que se sometió a un trasplante de médula.

Salgado, formada en Salamanca y en la Complutense de Madrid, ha centrado toda su carrera en el estudio del VIH y celebra el hallazgo gestionado entre el Instituto del Sida IrsiCaixa (Barcelona) y el Hospital Gregorio Marañón (Madrid).

"Encontramos que el trasplante de médula ósea –y uno de cordón umbilical- ya hace reducir mucho el nivel del virus en el organismo. Algunos virus dormidos o latantes en el organismo van desapareciendo a través del trasplante hasta hacerlos indetectables", explica la salmantina. Una de las interrogantes de la investigación es si el término ´indetectable´ significa totalmente erradicado o imposible de detectar: "No sabemos si ya no está o es que no lo detectamos. Para nosotros es muy fácil detectar el virus en sangre y tejidos y que ahora sea indetectable ya significa mucho. Cuando paremos el tratamiento veremos si vuelve a ser detectable o, sencillamente, ya no está", aclara Salgado.

Un jurado juzgará por malversación al ex director de Fomento de la Diputación

El Basurilla, a juicio por robar un camión y escapar de la Policía saltando de casa en casa

Así es el nuevo míster salmantino: profesor de zumba y pívot de baloncesto