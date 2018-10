El PP insiste en que gobierne la lista más votada por "higiene democrática"

El PP insiste en que gobierne la lista más votada, pero no cuenta con el respaldo parlamentario necesario para lograrlo. No obstante, va a presentar su propuesta al pleno de los ayuntamientos para que "se retraten aquellos que no desean avanzar en democracia", en palabras de Javier Iglesias, presidente de los populares salmantinos.

El PP no logró el martes en el Congreso los apoyos necesarios para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en este sentido. "El conjunto de partidos perdedores en las elecciones generales, que por cierto forman el Gobierno de España, votaron en contra", recalcó este miércoles Javier Iglesias.

El presidente del PP de Salamanca recordó, entre otros, el caso "sangrante" de Ciudad Rodrigo donde el PP consiguió en las últimas elecciones el 40,1% votos y PSOE 20%. "Y es alcalde quien sacó la mitad de votos que el jefe de la oposición. Eso en Ciudad Rodrigo no se entiende ni por quienes votaron al PSOE. También es incomprensible que gobierne e España Pedro Sánchez con el peor resultado de la historia del PSOE", apostilló Iglesias.

El presidente de los populares salmantinos, que compareció en rueda de prensa junto a Julio López y Carlos García Carbayo que suenan como alcaldables para Salamanca capital, también resaltó que los alcaldes y concejales de Salamanca y España "forman parte de la esencia de la democracia". "Algunos piensan", concluyó, "que democracia es una simple suma aritmética, pero los ciudadanos no comprenden que cuando un partido gana con amplia mayoría en cualquier municipio lleguen los perdedores y decidan quién accede al gobierno en un despacho. Eso es una distorsión de la voluntad popular". Iglesias insitió en que, por higiene democrática, debe gobernar la lista más votada, recurriendo si es necesario a una segunda vuelta, "algo que beneficia a quien quieren los ciudadanos, no a un partido ni a otro".

