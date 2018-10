La salmantina Isabel de Ocampo estrena "Serás hombre" en la Seminci

Tras cinco años dedicada a sacar adelante su documental "Serás hombre", la directora salmantina pisará la alfombra roja de la Seminci el domingo, 21 de octubre, con una película que cuenta con poderosos testimonios de personajes a los que Isabel de Ocampo enfrenta a la cámara.

– "Serás hombre" surge de la pregunta de por qué existe la violencia contra las mujeres.

–Cuando hice "Evelyn" me quedé con tantísimas preguntas insoportables sobre por qué se produce tantísima crueldad contra las mujeres... Creo que todo tiene que ver con el sistema económico en el que estamos inmersos, donde todo se trata de vender y comprar, como los cuerpos de las mujeres, y donde el precio está por encima de todo lo demás. Y en la manifestación de la violencia de género me interesaba ir a la raíz del problema. Los problemas no se solucionan si no vamos a la raíz.

–¿Y dónde está la raíz de la violencia de género?

–En las ideas que heredamos a través de la educación y la cultura, en la socialización y en el rechazo a lo femenino. Hay una devaluación soterrada y subliminal de lo femenino, que es muy invisible pero que está ahí en forma de micromachismos y de pequeños desprecios hacia las capacidades de la mujer, que para mí son el origen de la violencia de género. Estas son ideas muy abstractas, que había que concretar en personajes reales. Y he tenido la inmensa suerte de contar con Abel Azcona, que creo que es uno de los artistas más importantes del panorama actual.

–Desde luego, la historia de su vida sobrecoge e impacta.

–Tiene una historia de resiliencia personal muy potente. Es hijo de prostituta y yo pensé que si había tenido una infancia en la que habían abusado de él y al convertirse en adulto él ha logrado no convertirse en abusador, había una clave a extraer y a tener en cuenta. Y, por otra parte, el proxeneta que conocí en 2010 cuando estaba escribiendo el guion de "Evelyn" inició un proceso de transformación y cambio de mentalidad cuando se vio reflejado en la película; para él fue un shock reconocerse en "Evelyn". Pensé que lo que le hubiera hecho cambiar a Rafa era otra de las claves que nos iba a acercar a posibles soluciones en el tema de la violencia contra la mujer. La combinación de estos dos personajes, unida a un montón de reflexiones de filósofos, antropólogos, economistas, expertos en Medicina... es un puzle muy interesante que plantea preguntas en la dirección correcta, en la dirección de la educación y la socialización. Hasta ahora todas las campañas están centradas en las víctimas y no salimos de ahí. Es muy cómodo centrarse en las víctimas, pero es muy incómodo centrarse en los agresores, que pueden ser cualquiera que tenga una mentalidad que no tiene nada que ver con ser de izquierdas o de derechas, ni en creer en Dios o no creer, porque el machismo está muy inoculado en las vísceras de nuestra cultura.

–¿El proxeneta acepta hablar a cámara para expiar su culpa?

–Sí. Y también porque durante años le he acompañado, con mucha paciencia, en su proceso psicológico para que perdiera el miedo a las cámaras y contara a la cámara lo que me decía a mí en privado.

–Pérez Millán dijo que Isabel de Ocampo es una fuerza de la naturaleza, dispuesta a fajarse con los temas más comprometidos.

–En este oficio no te queda otra que ser una fuerza de la naturaleza (risas). Si no, no te puedes dedicar a ello. Es a la vez una maldición y una bendición, aunque me encantaría tener un carácter que me permitiera hacer películas más tranquilitas.

–No le tienta, como directora, el cine de entretenimiento.

–No. Me gusta el cine que me hace pensar, más underground y periférico. Veo el cine para masas y creo que es muy necesario para la industria, pero no me llena. Necesito que una película sea una sacudida intelectual, que me aporte y me enriquezca. Y ese es el cine que intento hacer.

