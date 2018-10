Las gasolineras estrenan nuevo etiquetado de los combustibles

El nuevo etiquetado de los combustibles ha pasado desapercibido para buena parte de los usuarios que el sábado se pasaron por las gasolineras de Salamanca para repostar. La nomenclatura está operativa en la estaciones de servicio desde el pasado viernes. "¿Qué ha cambiado qué?", se sorprendió Rubén mientras rellenaba su depósito de diésel. "He visto una etiqueta con un número en la manguera, pero no sabía de qué era".

Como él, muchos de los clientes de las estaciones de servicio repostaron por primera vez con la nueva normativa sin darse cuenta. La nueva ley modifica la identificación de todos los combustibles para unificarla en la Unión Europa. Así, el diésel se identifica con el código B7 y la gasolina con el E5. Las etiquetas se han colocado en una esquina inferior de los surtidores y en la parte visible de la manguera, pero convive con los colores que hasta ahora identificaban a los diferentes tipos de gasolinas y gasóleos, por lo que no inducen a confusión.

"He visto la noticia del cambio por la tele, pero es muy difícil que te equivoques a la hora de elegir el surtidor porque la manguera sigue siendo del mismo color, salvo que seas daltónico claro", bromeó ayer Manuel José. "Además está el audio que cuando coges la manguera te recuerda qué combustible has elegido", insistió. "No hay posibilidad de error, aunque es la primera vez que vengo a la gasolinera tras el cambio de la ley", aseguró ayer Tomás. "No hemos tenido problemas ni confusiones porque el nombre del combustible y los colores no desaparecen del surtidor de momento, aunque sí está previsto que se haga en el futuro", explicó Álvaro, jefe de una de las estaciones de servicio con más actividad de Salamanca. "El problema será cuando se queden solo las nuevas etiquetas, porque no diferencia entre el gasóleo A y el gasóleo plus. Tampoco entre la gasolina 95 y 98 sin plomo", especificó ayer, en medio de una mañana frenética de trabajo por el puente del Pilar.

"No me había fijado en las etiquetas, pero lo que sí he visto es lo caro que está el combustible", aseguró Paco, debido a que el litro de gasóleo se paga a 1,16 euros, mientras que el de gasolina ya vale 1,25 euros, y eso que estaba en una de las gasolineras más baratas de la provincia.

