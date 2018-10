Darío Villanueva: "La RAE tiene problemas económicos y dejo la presidencia, pero no hay una relación de causa efecto"

El presidente de la Real Academia Española, Darío Villanueva, ha presidido en la mañana de este miércoles la tercera reunión de la Comisión Interacadémica, que se desarrollará esta semana en Salamana y de la que nacerá el "Glosario de Términos Gramaticales". Se trata de una herramienta para unificar las definiciones de términos gramaticales, fundamentalmente enfocada para facilitar a los profesores la enseñanza de la lengua a sus alumnos.

"Esta semana cerraremos la obra, que ya tiene 494 referencias terminológicas. Quizás en estos días se incluyan más y llegemos a las 500", ha asegurado Villanueva, en un acto de presentación de la reunión al que ha asistido el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero; el académico de la RAE Ignacio Bosque; así como el director del Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca, Jesús Fernández.

En este contexto Darío Villanueva ha reconocido que deja el cargo como presidente de la academia y que la institución atraviesa un mal momento económico, "pero ambas circunstancias no tienen una relación de causa efecto". En cuanto a los posibles sustitutos, el presidente no se mojó y aseguró que los 45 académicos (sin contar con él) son candidatos a su puesto solo por el hecho de pertenecer a la RAE.

La semana de trabajo en Salamanca no parece que sea la última colaboración de la RAE con el Estudio salmantino. "Terminaremos este proyecto aquí, pero el rector no se va a librar de nosotros porque le vamos a plantear nuevas iniciativas, además de las que ya tenemos en marcha", ha sostenido en alusión a los trabamos desarrollados junto a la Universidad, como el Diccionario Panhispánico Jurídico, el Nuevo Diccionario Histórico de la Lengua o el Corpus Español del siglo XXI. "Salamanca no solo ofrece el clima ideal, la sabiduría llega por ósmosis y es difícil salir de aquí sin tener más conocimiento del que teníamos en origen", ha sentenciado.