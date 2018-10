Claves para tramitar la exención de las prestaciones de maternidad

1. Quiénes pueden pedir la devolución

Las mujeres que obtuvieron el permiso de maternidad entre los años 2014 a 2017, aunque si alguna persona ya había iniciado acciones legales que están en curso antes de esos años, también se beneficiaría. Además, las que disfrutan del permiso en 2018 ya no tendrán que declararlo en la declaración de la Renta que se realiza el próximo año.

2. Cómo y cuándo se puede solicitar

Todavía no es posible responder a estas dos preguntas. La Agencia Tributaria ha confirmado que habilitará un procedimiento especial para facilitar lo máximo posible a las madres la reclamación, pero no ha aclarado aún cómo lo hará. También dice que se presentará en los próximos días, pero no da una fecha concreta. De todas formas, en caso de que al final ese trámite específico para devolución del IRPF no se apruebe, las madres pueden presentar una reclamación de rectificación de liquidaciones por ingresos indebidos.

3. Cuánto dinero se debe a cada madre

Es muy variable en función del sueldo base y el tipo impositivo que se le aplica del IRPF. Isabel Muñoz-Gacto pone como ejemplo el caso de una mujer con 30.000 euros de sueldo bruto, al que le correspondería una devolución de 1.600 euros.