6.100 madres salmantinas pueden pedir la devolución del IRPF a Hacienda

La sentencia del Tribunal Supremo que establece que las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del IRPF va a desencadenar una avalancha de reclamaciones a la Agencia Tributaria en los próximos meses. Solo de Salamanca hay más de 6.000 madres que tienen derecho a reclamar la devolución de lo pagado de más, muchas de ellas a la espera de que el organismo público defina si habilitará un trámite especial para ello, extremo que confirma Hacienda a LA GACETA, además de asegurar que será presentado en los próximos días.



La decisión de los magistrados abre la puerta a que todas las mujeres que han disfrutado del permiso de maternidad en los años que no ha prescrito, de 2014 a 2017, puedan reclamar la devolución del IRPF por la prestación. 6.148 salmantinas tributaron por este concepto, según los datos de la Seguridad Social, por lo que son las que próximamente podrán solicitar el ingreso de lo que pagaron entonces, una cuantía que varía según los ingresos —para un salario anual de 30.000 euros brutos, rondaría los 1.600—. Las que han contado con el permiso de maternidad este año —733 hasta el 30 de junio—, ya que esos ingresos no han sido aún declarados a la Agencia Tributaria, ya que se hace con la declaración de la Renta al año siguiente. No obstante, y para respetar la sentencia del Supremo, Hacienda ya no lo exigirá.



Las dudas tras el dictamen del Tribunal conocido la semana pasada residían en si el organismo público iba a fijar un procedimiento específico para la devolución o las afectadas tendrían que acudir al trámite de reclamación de rectificación de liquidaciones por ingresos indebidos, según especifica Isabel Muñoz-Gacto, vocal salmantina del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Castilla y León. La Agencia Tributaria ha confirmado a LA GACETA que ya está trabajando en el diseño de un procedimiento especial "que sea lo más ágil posible" para que las madres puedan reclamar el dinero y que será presentado "en los próximos días".





