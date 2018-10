Los tribunales empujan a Sacyl a un millonario pago por la carrera profesional

La última sentencia del TSJ de Castilla y León, sumada a la que este martes mismo puede acordarse en el Tribunal Supremo, pueden colocar a Sacyl ante la obligación de pagar "cientos de millones de euros" —según cálculos de los sindicatos— a miles de trabajadores a los que no se les concedió la carrera profesional.



Desde Valladolid se confirmaba este lunes una sentencia por la que se le reconoce el derecho a la carrera profesional a todo el personal no fijo de Sacyl. En su momento se reconoció este derecho con los ´no fijos´, pero a medias: solo al personal interino, que son una parte de los trabajadores temporales de la sanidad regional. También están los eventuales y los sustitutos, que ahora -por orden judicial- van a incorporarse al decreto. Es decir, médicos, Enfermería, auxiliares, celadores, abogados, administrativos y todos los profesionales que cumplan dos requisitos: que tengan, al menos, cinco años de antigüedad en la categoría correspondiente, y que acrediten una serie de méritos. Ni siquiera se les exigirá ya que esos cinco años los hayan desarrollado en Castilla y León.



Esta sentencia ya supone per se un importante varapalo económico para Sacyl, puesto que implica revisar al alza los salarios de cientos de trabajadores, y con carácter retroactivo desde 2009. Pero la situación puede sufrir una vuelta de tuerca más. El Tribunal Supremo juzga hoy mismo una demanda del sindicato CESM, que reclama otro derecho más para el personal no fijo: la posibilidad de acceder a la carrera profesional por la vía ´extraordinaria´.



