El Ayuntamiento y la Universidad, dispuestos a llevar a Salamanca a la cumbre de las ciudades inteligentes

Una ciudad completamente conectada y adaptada al futuro. El colegio Arzobispo Fonseca ha acogido en la mañana de este martes la jornada tecnológica ´Sociedad digital. La gran oportunidad de crecimiento y desarrollo´, una cita en la que tanto el alcalde del Ayuntamiento, Alfonso Fernández Mañueco; como el rector de la Universidad, Ricardo Rivero, han puesto de manifiesto sus esfuerzos para llevar a la ciudad a la cumbre de las ciudades inteligentes.

El coloquio, moderado por el director de LA GACETA, Julián Ballestero; y en el que también han intervenido el director general de Grandes Clientes y Territorio Centro de Telefónica, Adrián García Nevado; y el director de RRII de Telefónica de España, Antonio Bengoa; ha servido para analizar la gran revolución tecnológica en la que estamos inversos y el avance de las comunicaciones, que están cambiando ámbitos tan importantes como son la enseñanza o la sanidad.

El alcalde de Salamanca ha asegurado que la apuesta por las administraciones públicas por las nuevas tecnologías "es irrenunciable" y que para ello el Ayuntamiento está trabajando para ser una entidad "sin papeles, ágil y fácil, que sea capaz de dar respuesta a las personas que quieran tener una administración presencial".

Por su parte el rector ha relatado cómo la Universidad es consciente de que debe estar a la vanguardia pero asegura que es un proceso "complicado" ya que no se trata solo de invertir dinero en equipos y tecnología sino cambiar el modelo de gestión.

En este sentido, Adrián García les ha recordado que estamos viviendo en un momento de muchas oportunidades pero que el proceso de digitalización "no es sencillo" y solo puede llevarse a cabo con "esfuerzo, tiempo y dinero". "La transformación digital no es solo invertir en equipamiento, hay que tener un plan. Entre el 30 y el 40% de las empresas no han empezado a trabajar en dicho plan y solo el 14% lo tienen. Muchas de ellas se quedarán por ello en la cuneta", ha recalcado el director general de Grandes Clientes y Territorio Centro de Telefónica.

Pero ello no debe atemorizar a las compañías, según García, sino todo lo contrario. "La tecnología iguala en oportunidades a pymes y grandes empresas", ha recordado.

Por otro lado el director de RRII de Telefónica de España, Antonio Bengoa, ha explicado que para que esto sea posible también hay que hacer un esfuerzo para dar al ciudadano ciberseguridad y así conseguir que tengan "confianza digital". "Es cierto que el número de este tipo de delitos está aumentando pero cada vez tenemos más clientes que nos pide proteger sus datos y muchos ya han tomado conciencia. Según un estudio un 60% de los usuarios tapan la cámara del teléfono móvil o la tables y un 50% suspende el funcionamiento del GPS en el móvil".