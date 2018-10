¿Cómo se va a derribar el Clínico? Un quebradero de cabeza con varias opciones

"Lo normal es que el Clínico se empiece a derrumbar a finales de 2019", avanzan los responsables de las obras. Lo que nadie puede responder aún es la pregunta sobre cómo se va a tirar abajo el edificio: ¿Con explosivos, con máquinas que lo despiezan, con bolas de demolición...?

Carlos Sobrini, director de obra del nuevo Hospital de Salamanca, considera que "va a ser lo más complicado, y todavía no se sabe cómo hacer porque ha cambiado la normativa". "Cuando empezó la obra no existía la Ley de Tratamientos de Residuos. Ahora demoler es más complicado porque hay que quitar la uralita, separar la carpintería de madera, los hierros, sacar el hormigón de forma independiente, los saneamientos también independientes... Eso lo tiene que hacer la constructora, así que no está decidido cómo tirarlo", explica.

El especialista en arquitectura hospitalaria apuesta por "vaciar por dentro el edificio para cumplir con la norma de residuos, y cuando solo quede la estructura, dinamitarla. Es una opinión personal, pero supongo que se estudiará llegado el momento". La opción de utilizar explosivos para derrumbar el esqueleto del actual Clínico tiene como inconveniente la cercanía —apenas centímetros— con el nuevo edificio, y la importante polvareda que levantaría. En este sentido, Sobrini asegura que "se haga como se haga, polvo se va a generar y en cualquier caso habrá que sellar las ventanas que actualmente rodean al Clínico".

El derribo solo se iniciará cuando el nuevo Hospital esté completamente en funcionamiento y dejará un enorme solar sobre el que se levantará el nuevo edificio de consultas, previsto para 2022.