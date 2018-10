Toma de Posesión de decanos y profesores numerarios en la Universidad Pontificia

La rectora, Mirian Cortés Diéguez, ha presidido el acto en el que han jurado su cargo los siguientes decanos: Carmen María Alonso González (Comunicación), Alfonso J. López Rivero (Informática), Alfonso Salgado Ruiz (Psicología), Elena Chamorro Rebollo (Enfermería y Fisioterapia 'Salus Infirmorum'), Luis García Matamoro (Derecho Canónico), Francisco García Martínez (Teología) y Luis A. Rivas Herrero (Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa).

La rectora ha agradecido el trabajo realizado de los antiguos decanos "por la entrega que han mostrado a sus Facultades y su implicación por los asuntos que interesaban a la Universidad, en unos años especialmente difíciles". Cortés Diéguez ha felicitado a los decanos que llegan por primera vez a la gestión, "no solo os dará la satisfacción de trabajar de forma más plena en el presente y futuro de la Universidad, sino que, os permitirá tener una visión de conjunto de toda su riqueza en sus estructuras y de sus personas". La rectora ha expresado su agradecimiento a los profesores numerarios "que con vuestro esfuerzo contribuís a estructurar, consolidar y dar fuerza al conjunto de la Universidad", y a las familias "sin cuyo apoyo incondicional no hubiéramos llegado nunca hasta aquí".

Así mismo, diez docentes han realizado su juramento como catedrático (Jacinto Núñez) y como profesores titulares (Miguel A. Huerta, Fernando Galindo, Fernando Suárez, Sergio López, Raimundo Castaño, Cristina Petisco, José E. Moral, Juan M. Castro y Elena Chamorro).

Durante el acto, la decana de la Facultad de Comunicación, Carmen Mª Alonso, ha pronunciado el discurso en representación de los decanos que han tomado posesión. En su intervención ha destacado "que ser decano no es un reconocimiento, es un servicio, un encargo" y ha reconocido la implicación de los responsables de cada Facultad, ante la puesta en marcha del plan estratégico de la Universidad, "por velar por su desarrollo para que toda la Universidad salga ganando".

Por su parte, el catedrático y vicerrector de Relaciones Institucionales y Comunidad Universitaria, Jacinto Núñez, ha intervenido en nombre de los profesores numerarios. En su discurso ha reconocido el gran potencial de la Universidad por la confianza depositada en la institución de padres, docentes, PAS, "y especialmente nuestra mayor riqueza, los alumnos, con quienes tenemos el compromiso de ofrecerles la luz del conocimiento y abrirles horizontes de realización personal". El catedrático ha apelado a la figura del profesor como persona que se dedica al estudio "como proceso de iluminación que no acaba nunca", que usa la duda como función motivadora, y que es testigo de esperanza "incluso cuando el alumno pregunta y no tiene respuesta". El catedrático ha concluido su intervención destacando la figura del docente no como un mero trasmisor de contenidos, sino que su misión es: "formar, educar, hacer crecer a pesonas y ofrecerles horizontes de sentido", sobre la base de la tradición humana y humanística de la UPSA.

