La Policía interviene con un paciente atrincherado en Urgencias porque no le dejaban reclamar

El servicio de Urgencias de Atención Primaria en Salamanca vivió una ajetreada madrugada del 16 de septiembre —coincidiendo con el concierto de Ferias de Morat— hasta el punto de que la Policía Local tuvo que intervenir con un paciente al que se le negó una hoja de reclamaciones.



El denunciante R.P.S. acudió de madrugada al SUAP de San Juan aquejado de unas grietas en el talón y un fuerte dolor en la planta del pie que achacaba a una fascitis. "Ya había acudido a Urgencias por este motivo y me habían tratado muy bien. Me habían hecho curas, pero en esta ocasión fue muy desagradable. No me curaron, el tono fue muy incómodo y les pedí una hoja de reclamaciones.



Cuando fui a hablar con los administrativos me dijeron que allí no hay hojas y que para reclamar hay que ir a la Gerencia de Salud de Área o hacerlo por vía telemática", explica adjuntando los documentos que tuvo que tramitar. Desde la Gerencia confirman que todos los centros de salud tienen hojas de reclamaciones y que, aunque no las hubiera, están obligados a recibir cualquier escrito reclamatorio de los pacientes.





Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más