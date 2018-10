La nueva RPT centraliza aún más en Valladolid a los funcionarios de la Junta

La nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta y que afecta a los funcionarios de la administración general va a consolidar la recentralización de empleados públicos en Valladolid. Mientras que provincias como Salamanca con menos de una tercera parte de trabajadores de esta categoría que la vallisoletana ven como desaparecen 76 puestos, la pérdida en Valladolid no va a ir en la misma proporción a la plantilla, ya que allí solo se extinguen 208 plazas. Un problema que se suma a la polémica y temor que ha suscitado el cambio, porque las mejoras de las retribuciones se concentran en los puestos más altos o porque se incluyen miles de modificaciones, algunas de las cuales llevan aparejadas un descenso del nivel de la plaza.



La tendencia de recentralizar los puestos de trabajo de la administración regional en Valladolid no es nueva. La crisis dio vía libre al Gobierno de Juan Vicente Herrera para reducir plantilla, pero en mayor proporción en el resto de provincias que en Valladolid. Una tónica que ahora consolida con la RPT. En términos globales, la nueva relación de puestos reduce de manera inmediata las plazas de las 17.400 a 16.800, aunque en el futuro está previsto que desaparezcan otros 400 más y que ahora no lo hacen porque están ocupados por funcionarios.



De ese millar de plazas que se suprimen, solo una quinta parte lo hará en Valladolid, 208 puestos en total, un porcentaje inferior al peso que tiene la provincia vallisoletana, ya que allí trabajan casi una tercera parte de los trabajadores de la administración general de la Junta. En cambio, en Salamanca el impacto es de calado, ya que se queda sin 76 puestos, teniendo tres veces menos plantilla que Valladolid.





