Una mirada a la Salamanca rural en Espacio Joven

Paisajes de la Salamanca rural y labores que están desapareciendo en los pueblos como la carbonera, el esquilado de ovejas con tijeras, los vecinos que se cortan el pelo unos a otros en la calle, las vecinas que elaboran su pan... El fotógrafo salmantino Luis Carlos Santiago presenta en Espacio Joven la muestra "32 miradas rurales" hasta el 15 de octubre.

"Soy de pueblo, de Muñoz, y tengo mucha nostalgia y cariño por las imágenes rurales que viví y conocí de niño que se están perdiendo. Me gusta reternerlas y poner en valor actividades rurales que se están perdiendo. Una lástima", señaló ayer el autor en la presentación de esta exposición que agrupa imágenes realizadas en pueblos de Salamanca como Muñoz, Bogajo, Mogarraz, Topas, La Armuña, Aldeatejada, Masueco y también en Cáceres como el Valle del Jerte. "Son imágenes que me he encontrado con la cámara al pasear por los pueblos. Pero para hacer estas fotografías hay que empatizar con los protagonistas, hablar con ellos y después acceden a dejarse fotografiar y sacan lo mejor de sí mismos", revela.

Luis Carlos Santiago Martín es un reconocido fotógrafo ganador de diversos premios en concursos locales y nacionales. Aficionado a las especialidades de naturaleza, retrato, etnografía, paisaje y reportaje de calle así como la de patrimonio, explica que se deleita congelando momentos de la vida o historias en imágenes intentando transmitir emociones con ellas.