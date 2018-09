EL PSOE critica la inversión en las obras de las plazas en San José

El Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha denunciado la situación de las plazas de interior del barrio de San José, después de la reforma acometida durante los últimos meses, con una inversión municipal de casi 700.000 euros. El concejal Arturo Santos se ha referido a la denuncia que realizaron hace meses, calificando de "retales" algunos materiales utilizados, haciendo suyas, según dijo, las críticas de los vecinos. En su opinión, la clave de este mal resultado ha sido el escaso presupuesto destinado -se licitaron en dos lotes con un montante total de 709.000 euros y posteriormente se adjudicaron en 504.000 euros- por lo que más tarde hubo que compensar esa bajada añadiendo dos proyectos más por importe de 186.000 euros.

El PSOE, en palabras de Arturo Santos, ha explicado que este proyecto no se ha realizado "de una forma oportuna, porque no se invierte lo que se tiene que invertir", lamentando que en barrio de San José no reciba el mismo trato que otros. "Hemos esperado a que se decepcionen las obras sin que el alcalde ni el teniente de alcalde hayan acudido como hicieron con otras obras como las que se hicieron junto a la plaza de Julián Sánchez El Charro. Creemos que ellos mismos piensan que no están como deberían".

Entre las denuncias aportadas por el PSOE está también la falta de asfaltado en dos de las tres calles en las que se ha llevado a cabo la renovación de la red de agua, la ausencia de un tobogán en la plaza Maestro Caballero o la falta de pintura antideslizante de microaglomerado rojo asfáltico, dejando la superficie con zahorra.

También han lamentado que los modelos de aparatos biosaludables que se han instalado son de una categoría y una funcionalidad inferior a las de la plaza de Colón, según denunciaron, ni juegos como en la plaza Julián Sánchez El Charro. Arturo Santos, por último, ha criticado los sumideros que están provocando "charcos" con el agua del riego de los jardines anexos a las plazas. Por todo ello, ha afirmado que el PSOE no cree "en el parcheo" y sí en "buenos planteamientos".