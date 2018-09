Ultimátum para los dueños del "Pryca II": un mes para derribar el edificio o el Ayuntamiento procederá a demolerlo

El edificio abandonado en la entrada a Salamanca por la carretera de Valladolid, conocido popularmente como el ´Pryca II´ tiene ´fecha de caducidad´. El Boletín Oficial del Estado publicó en su edición de este miércoles la orden para la demolición del edificio por parte de los propietarios en el plazo de un mes. En caso de que estos hagan caso omiso a dicha resolución, el Ayuntamiento se hará cargo, de forma subsidiaria, del derribo del inmueble, con un coste estimado de 46.839 euros, según el informe de valoración de la obra emitido por el arquitecto técnico municipal.

El Consistorio ya da por asumido que tendrá que hacer frente al coste de la obra, que posteriormente será reclamado a los dueños, teniendo que en cuenta que hasta ahora no han respondido a los requerimientos enviados desde 2009, año en el que los técnicos municipales levantaron acta sobre el estado de ruina del inmueble. Si los dueños no proceden a ejecutar la demolición, el Consistorio debería consignar presupuesto y proceder a la tramitación para contratar la obra, que se demoraría varios meses, por lo que no desaparecería del mapa urbano de la ciudad hasta mediados del próximo año.