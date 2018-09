Leonor Watling: "Que tu oficina por un día sea la Catedral de Salamanca es bestial"

En sólo una semana la actriz Leonor Watling pisará dos veces la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián y lanzará nuevo disco de Marlango, después de cuatro años sin grabar. Tras presentar en San Sebastián el viernes la serie "Vivir sin permiso" de Telecinco, mañana lo hará con la película para TVE "Asesinato en la Universidad", thriller histórico que protagoniza, incluido en la programación del VIII Centenario y rodado el pasado febrero en la capital charra.

–Está por partida doble este año en el Festival de Cine de San Sebastián...

–Ir al Festival es maravilloso y es muy raro hacerlo con algo que está hecho para televisión. Es muy de agradecer que se abran así a la televisión. Luego el viernes saco disco, o sea que esta semana es un poco loca. De repente llevas dos años con trabajo, pero tranquilo, y de repente todos los proyectos que llevas haciendo durante dos años, salen todos a la vez. Pero bueno, lo llevo con humor y tomando vitaminas... y con un súper equipo en todo, en casa y en Marlango. Disfrutando porque es un privilegio.

–¿Qué supone estrenar en San Sebastián?

–La verdad es que es un regalo. Es un plus que uno no espera cuando trabaja en televisión. Es un contexto maravilloso.

–¿Cómo le propusieron ´Asesinato en la Universidad´?

–Me pasaron el guión, me encantó y lo acepté. Me encantó trabajar con Iñaki Peñafiel, el director, y me gustaba mucho el personaje, me parecía muy divertido.

–¿Cómo vivió el rodaje?

–Era la primera vez que rodaba en Salamanca. Y aunque fue lío porque estábamos rodando en la calle, tuvimos la suerte de poder entrar en la Biblioteca Histórica. Eso es lo maravilloso de rodar, que de repente estás una noche entera en una biblioteca, en una iglesia, en el claustro, la Catedral... Estar ahí rodando, que esa sea tu oficina por un día es una cosa alucinante. Es bestial.

–¿Conocía Salamanca?

–Había estado de pequeña, pero en el rodaje me llevé a mis hijos porque es una ciudad alucinante para pasear. Yo estaba mucho más emocionada que ellos con ver los espacios llenos de monjes y figuración vestida de época. Lo único que el frío famoso de Salamanca también lo experimenté (risas).

–Interpreta a la historiadora Lara Cabanes, que intenta esclarecer el crimen de un catedrático y fraile agustino del siglo XVI, ¿cómo se preparó el personaje?

–Estaba muy bien escrito. Cuando un personaje está bien escrito, lo que tienes que intentar es no molestar como actor. No interferir en el texto y no interferir en la historia. Y estaba muy bien contado. A mí me encantan las novelas de misterio, las investigaciones, por eso me hizo mucha ilusión ser la que investigaba.

–¿Cómo es Lara Cabanes?

–Ella es una mujer bastante seria pero tiene muchísima confianza en sí misma. Es muy divertido hacer un personaje que sabe de todo. Es de esa gente que tiene todas las respuestas y una memoria increíble.

–Además, papel protagonista...

–Sí, eso no me importa mucho, la verdad. El que sea un papel grande o pequeño, no lo suelo tener en cuenta a la hora de aceptar o no un proyecto.

–¿Qué es lo que más le ha gustado de ´Asesinato en la Universidad´?

–El hecho de que sea un thriller histórico, que se ruede en Salamanca en escenarios naturales. Trabajar con Daniel Grao, con Iñaki Peñafiel, con Patrick Criado y Alfonso Bassave. Y enterarme sobre un montón de cosas que no sabía sobre Fray Luis de León.

–Completa su intensa semana el viernes con la presentación del nuevo disco de Marlango, ¿a qué suena ´Technicolor´?

–Estamos muy ilusionados. Es un disco muy especial. Es un proyecto que hemos hecho despacio, con la suerte de no tener prisa porque estábamos grabando en un estudio en casa y con una propuesta musical muy concreta. No hay bajos ni guitarras. Y son diez canciones que son como diez mundos distintos. Tenemos mucha ilusión y ganas de compartirlo ya.

–Hace tres años que Marlango actuó en el teatro Juan del Enzina.

–Por fin, porque habíamos tardado diez años en ir a tocar a Salamanca. Ya parecía una broma.

–¿Volveremos a verles aquí?

–Espero que sí. Empezamos a tocar en octubre y espero que paremos por Salamanca.