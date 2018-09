Críticas al protocolo contra el bullying de la Junta por castigar al acosado con el cambio de centro

El 14 de diciembre de 2017 la Junta de Castilla y León publicó el "Protocolo específico de actuación en supuestos de posible acoso" en centros educativos no universitarios públicos. Una medida necesaria pero que está plagada de errores y deficiencias, según criticaron ayer las federaciones de padres, Policía Nacional, abogados y sindicatos en el debate organizado por la Asociación Salmantina Contra el Bullying y el Ciberbullying (Ascbyc).

"Uno de los mayores fallos es que pone al mismo nivel el cambio de centro para el acosado que para el acosador", advirtió Carmen Guillén, presidenta de Ascbyc. La norma señala que "se evaluará la posibilidad de cambio de grupo, o incluso traslado de centro, tanto para agresor, como para la víctima", cuando en los protocolos de otras comunidades autónomas se da prioridad en el traslado al agresor. "Para el acosado el cambio de centro es un fracaso, es el derrotado y se le hace doblemente víctima porque tiene que huir", agregó el abogado especializado Alejandro Pérez. En este sentido, el criminólogo y policía nacional experto en acoso Velasco Riero, agregó que "está demostrado que los acosados si cambian de centro van con una diana en la espalda". "Tienen baja autoestima, no saben relacionarse y si en el nuevo centro hay un potencial acosador, es un imán. Metemos a la víctima en la boca del lobo", alertó.

El agente confirmó que desde que la Junta lanzó el protocolo no tiene constancia de que se haya aplicado. "Los centros banalizan los casos o los niegan. O no nos llegan o activan las medidas cuando ya es tarde", señaló Velasco.

Carmen Guillén, desde la Asociación contra el Bullying, reclamó la inclusión en el protocolo de unas actas o una guía que facilite el trabajo para parar una situación de acoso y para prevenir y evitar que ocurra de nuevo. "Echo en falta las medidas para saber qué hacer con el niño acosado y cómo se le da autoprotección", advirtió. Los agentes sociales también reclamaron que se incluyan pautas de intervención con la familia del acosador, como sí hacen otros protocolos de otras regiones.

En cuanto a la aplicación informática Sociescuela que se utiliza para detectar posibles casos de acoso, Carmen Guillén aseguró que la creadora de la herramienta aseguró en un foro que "había falsos positivos y falsos negativos", por lo que puso en duda su "fiabilidad".

Desde el área de Educación de UGT, María Rosa Hernández, urgió "formación para el profesorado" y que el acoso escolar forme parte "del Proyecto Aula de manera rápida". También la Federación de Asociaciones de Padres de Escuelas Católicas reclamó unificar los protocolos, ya que el de la Junta sólo es para centros públicos y deja la puerta abierta a los privados a usar los suyos propios.

Las críticas del debate se enviarán a la Junta para que se implementen medidas al protocolo.