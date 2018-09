Los opositores 'aprobados' para personal de servicios de la Junta, acudirán a la justicia

Los opositores salmantinos que creen que aprobaron y que se presentaron a la prueba para el personal de servicios que la Junta de Castilla y León ha anulado y decidido repetir recurrirán ante el Contencioso-Administrativo para que se les respete su nota y no tengan que acudir al nuevo examen. El Gobierno regional decidió anular esta prueba alegando la inclusión de cuestiones teóricas en la parte práctica, y no a la complejidad del examen hecho que había motivado las quejas. Al examen se inscribieron 18.000 personas, de las que Salamanca recibió más de 5.700. Estaban en juego 384 plazas de bedeles, camareros y limpiadores.



Sin embargo, este grupo de afectados considera una "injusticia" que tengan que pasar por una nueva prueba tras años de esfuerzo. Aunque los ejercicios del examen del 3 de junio no se han corregido y permanecerán en sobres lacrados, los participantes sí conocen sus resultados ya que lo comprobaron en las plantillas. El examen se celebró el 3 de junio con 80 preguntas tipo test a las que acudieron 18.000 personas. En los días posteriores, aumentaron las quejas de opositores y sindicatos por incluirse cuestiones que requieren conocimientos superiores a los necesarios para desempeñar los puestos de trabajo. Se presentaron 181 reclamaciones y se paralizó el proceso hasta que finalmente la Junta decidió repetirlo.





