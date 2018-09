Mario Conde: "El Estado fragmenta el Archivo e incumple resoluciones judiciales por una razón política"

Mario Conde, la cuarta persona física más morosa de España según el listado oficial de deudores a la Agencia Tributaria del año 2018, se embarca ahora en la rebelión de una parte de la sociedad civil para defender la unidad del Archivo Histórico de la Guerra Civil asentado en Salamanca. "Estoy aquí porque me lo pidió mi gran amigo Jaime Alonso. Sí que había oído hablar del conflicto pero por algunos problemillas en mi vida... no lo había estudiado. Ahora que lo conozco, me alegro de estar aquí", declaró el jurista que forma parte de la junta directiva de 'Salvar el Archivo'. La entidad anunció ayer que a partir de octubre iniciará la reclamación vía administrativa o si se rechaza, con demanda civil a la Audiencia Nacional, de la devolución de los archivos expoliados. También demandará vía civil, penal o ambas a altos cargos de la Generalitat que entregaron documentos a quienes no habían sido sus propietarios. Y por último realizará actos por toda España para defender la "historia de todos los españoles".

Mario Conde criticó al gobierno de Zapatero por "fragmentar" el Archivo "no por ninguna razón lógica, ni científica ni histórica, sino política" y también dijo que el gobierno del PP "cogió carrerilla" después al entregar más documentos en diciembre de 2014. "Se han cometido abusos porque muchos documentos no catalanes han sido trasladados y además no se hizo copia", denunció el empresario condenado a 20 años de cárcel por el Supremo por el caso Banesto. "El Ministerio de Cultura no está haciendo nada. El Estado renuncia a hacer lo que tiene que hacer como Estado y por resolución judicial y a la sociedad civil no le queda otra salida que revelarse y a nosotros iniciar caminos legales para recuperar la documentación".

El periodista Hermann Tertsch es otro de los miembros que se suman a la junta directiva de "Salvar el Archivo" que alertó de la "situación extraordinaria" que vive el país. "Hay zonas de España donde no se pueden ejercer las libertades, donde no se aplica la Constitución y donde se destruyen documentos", afirmó Tertsch que acusó a la Generalitat de Cataluña del "adoctrinamiento en el ocio y la hispanofobia" y del "secuestro de partes de la historia que aluden a Cataluña y la posible destrucción de esas partes que no les convienen para la historia que están inventando". "Urge que se cumplan las sentencias para desmantelar esa inmensa mentira", reclamó.