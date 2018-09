Sacyl intenta recular en la pérdida del MIR de Hematología, pero llega tarde

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, achacó la pérdida de residentes en servicios punteros de Salamanca como Hematología o Cirugía Torácica al "equilibrio entre hospitales" y las "necesidades futuras de especialistas". "El criterio fundamental debe ser las necesidades presentes y futuras a nivel global y no de cada hospital", justificó el responsable de la administración regional.



En esta línea, trató de justificar la retirada de un residente en Hematología, a pesar de que sea un centro de referencia a nivel nacional y donde se aplican técnicas que no se realizan en ningún otro complejo de la Comunidad, aunque también tengan acreditada su plaza MIR. "No sería lógico que toda la oferta formativa se concentre en un hospital, a pesar de que sea el mejor servicio de esa especialidad", subrayó. Así, defendió la formación que se da en otros hospitales acreditados a pesar de que no tenga una especialización como en el caso de Salamanca. "No es la primera vez que un pediatra ha hecho una especialidad muy concreta en Salamanca y cuando ha obtenido su plaza en otro hospital de la Comunidad, no se ha querido quedar porque aspiraba a trabajar en especialidades que allí no existen", puso a modo de ejemplo el consejero.



A pesar de esta idea inicial, Sáez Aguado reconoce que tras hacerse pública la cifra y recibir las quejas de varios responsables del servicio, trató de rectificar la decisión pero llegó tarde. "Trasladamos al Ministerio a última hora la propuesta de añadir una plaza más con ajustes en otras especialidades y centros en la convocatoria de este año para Salamanca, pero consideraron que la oferta ya estaba cerrada y el equilibrio nacional era el adecuado", expresa el titular de Sanidad.





Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más