Sacyl ningunea al Hospital para quitar residentes en los servicios de referencia

La concesión de plazas de residentes de formación especializada ha vuelto a poner en pie de guerra al Hospital. Si hace dos años revolucionaban Pediatría con la retirada de dos residentes, en esta ocasión los principales afectados han sido unidades punteras referencias regionales de la Comunidad. Los más afectados con la pérdida de un residente son Cirugía Torácica —referente para Ávila, León, El Bierzo y Zamora—, Cirugía Ortopédica —atiende a todos los pacientes infantiles de Castilla y León— o Hematología, uno de los casos más llamativos al ser un servicio puntero para todo el país en materia de trasplantes de médula ósea y en el ámbito investigador donde lidera varios ensayos mundiales.



La decisión ha caído como una losa sobre los especialistas que se han enterado por el Boletín Oficial del Estado de la decisión. Fuentes hospitalarias confirman que es la primera vez desde el año 2010 que no se ha consultado a la Comisión de Docencia del Hospital para tomar esta decisión. Aunque sus recomendaciones no son vinculantes, sí son los que mejor conocen la situación de cada servicio y cómo se realiza la formación de los futuros residentes. "Desconocemos completamente los criterios que se han tomado para tomar esta decisión, pero no se ha escuchado a los profesionales", lamentan profesionales formadores de residentes del Complejo Asistencial de Salamanca.



Durante los próximos días, los servicios afectados se están planteando presentar una queja formar a la Gerencia Regional de Salud para manifestar su oposición a la pérdida de residentes. Entre la defensa de la posición de sus plazas se encuentra la importancia de las unidades de referencia regional, no tanto por el número de casos atendidos, sino por la mayor cifra de atenciones de gran complejidad y su potencial investigador que es difícil encontrar en otros hospitales de la Comunidad.





