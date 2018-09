C's reclama "la paternidad" de la bajada del IBI

"Hemos puesto las condiciones para poder bajar un 5% el IBI en 2019". Esa es la afirmación del alcalde realizada en la entrevista a LA GACETA que más ha "escocido" al portavoz municipal de C´s. "Vemos como el alcalde, al no poder presumir de nada propio, tiene que tirar de los éxitos de Ciudadanos", criticó este lunes Alejandro González Bueno reclamando "la paternidad" para su partido la rebaja de un 5% de este tributo que entrará en vigor el 1 de enero. El edil de la formación naranja se despachó asegurando que "desde hace años" el alcalde "no tiene entre sus preocupaciones a los vecinos de Salamanca" y que "no le gustan las bajadas de impuestos".