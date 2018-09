La anhelada reforma de la Audiencia Provincial tendrá que esperar a 2019

El Ministerio de Justicia ha dado el primer paso para reformar el decadente edificio que alberga la Audiencia Provincial. En ejecución de los Presupuestos Generales del Estado heredados del Gobierno de Mariano Rajoy, el departamento a cuyo frente se encuentra Dolores Delgado ha licitado por 380.338 euros la redacción del proyecto y la dirección de las obras de rehabilitación del antiguo Palacio de Justicia, un edificio historicista de posguerra construido en 1955 que acumula numerosas deficiencias. Conforme al anuncio publicado en el Perfil de Contratación del Estado, el contrato para redactar el proyecto se firmará, como muy pronto, a finales de año, por lo que, como mínimo, hasta bien avanzado 2019 no podrán emprenderse los trabajos.

Hasta el próximo 7 de noviembre la Junta de Contratación de Justicia no tiene previsto abrir los sobres con las ofertas económicas que planteen las empresas que concurran a este concurso público. Teniendo en cuenta los trámites habituales de la administración, la adjudicación tardará, como mínimo, un mes desde este momento. Pero la firma de este contrato no es para emprender las obras demandadas desde hace más de una década por los magistrados y el personal del Ministerio que trabaja en estas instalaciones, sino que es para redactar el proyecto. Por tanto, no se cumplirá la intención del anterior Ejecutivo recogida en al informe económico financiero de los Presupuestos Generales del Estado de emprender las obras este mismo año.