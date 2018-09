21 grafiteros acaban en el banquillo por la 'tolerancia cero' de Mañueco contra las pintadas

Más de 3.500 intervenciones de pintadas eliminadas en 2017 y otras 2.351 entre enero y agosto de este año. Más de 160 expedientes sancionadores abiertos a los responsables de "garabatear" edificios públicos o privados. Son las cifras de la política de "tolerancia cero" del alcalde Alfonso Fernández Mañueco. Pero, dado que las multas, cuya cuantía decidió incrementar el alcalde hasta los 3.000 euros, no son suficientes para amedrentar a los vándalos, el Gobierno municipal también ha tratado de exigir responsabilidades penales a los autores de las pintadas. Así, desde 2012 ha conseguido sentar en el banquillo a veintiún grafiteros, la mayoría por haber causado daños en edificios o recintos que forman parte del patrimonio histórico.



Frente a los cinco procedimientos judiciales que el Consistorio emprendió contra grafiteros entre los años 2000 y 2011, en los dos últimos mandatos han sido más del doble, concretamente doce. Al margen de obligarles a indemnizar a la administración municipal por los daños causados y para sufragar los gastos de la limpieza, solo a catorce de ellos se les impuso algún tipo de condena. En ningún caso, superó las 80 horas de trabajos a la comunidad o los cuatro días de localización permanente. El resto fueron absueltos, y es que, si la Policía Local no les pilla "in fraganti", no resulta fácil demostrar que sean los responsables de las pintadas.





