El PSOE le pide a Mañueco que se marche de manera inmediata del Ayuntamiento

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, ha exigido este martes al señor Mañueco que se marche de manera inmediata y que deje la alcaldía porque la ciudad de Salamanca requiere y se merece un alcalde al cien por cien y a tiempo completo, con el cuerpo, la mente y el alma puestas y dedicadas a resolver única y exclusivamente los problemas de la ciudad y de los ciudadanos "y no a utilizar el Consistorio de forma partidista, tal y como ha hecho, y sigue haciendo en los últimos meses desde que ha anunciado su intención de ser candidato del PP a la Junta de Castilla y León"

El señor Mañueco, tanto en esta como en su anterior legislatura, solo ha tenido un único interés y que no es otro que el utilizar el Ayuntamiento, la alcaldía y la ciudad como trampolín político. "Salamanca" ha afirmado Mateos, "no merece un alcalde a tiempo parcial, merece un alcalde centrado única y exclusivamente en solucionar los problemas y en afrontar los retos de futuro que tiene la ciudad. A día de hoy el señor Mañueco en lo único que está interesado es en seguir utilizando su puesto como alcalde de forma partidista, de forma personal para sus intereses políticos y los del PP, y no centrarse en los intereses de la ciudadanía"

Un hecho que queda demostrado porque a lo largo de toda su gestión "son más constatables las ausencias que las presencias, provocando que el Ayuntamiento esté manga por hombro y provocando una clara inestabilidad institucional que hay que subsanar de manera inmediata"

Por todo esto, el Grupo Municipal Socialista exige "poner fin a esta inestabilidad provocada por el alcalde" y para ello, concluye el portavoz de los socialistas, solo hay un camino, que el señor Mañueco ponga fin a su etapa como alcalde "para dedicarse a lo que realmente quiere hacer, y que no es otra cosa que defender sus propios intereses políticos y partidistas".