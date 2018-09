Los 'influencers' promocionan Salamanca

Nueva York, Pekín, Sudáfrica o Australia son algunos de los lugares más vistos en Instagram. Pero ciudades más pequeñas, como Salamanca, se sitúan también en el punto de mira de los famosos e ´influencers´, que promocionan la Ciudad Patrimonio en sus miles de seguidores. Fotos y vídeos de la ciudad charra circulan por esta red social mostrando al mundo de una forma cómoda y gratuita los lugares más emblemáticos del municipio, como la Plaza Mayor, la Catedral, la Universidad o las calles del casco histórico.

El reconocido ´influencer´ y actor Álvaro Mel, quien posee una cuenta en Instagram bajo el nombre de usuario @meeeeeeeel_, ya reúne 1,2 millones de seguidores. Aunque su lugar de residencia es Madrid, y durante meses viaja por todo el mundo, sus orígenes salmantinos le acercan a la ciudad de vez en cuando, y no duda en subir alguna que otra foto. Una de ellas para presumir de la Catedral que posee Salamanca. Ésta instantánea ya tiene 85.400 ´me gusta´ o ´likes´. Y es que los viajes, ya sea por motivos de trabajo o simplemente por placer, son el punto fuerte de muchas personas que también, cómo Mel, se dedican en cuerpo y alma al mundo de las redes sociales, en las que muestran mediante fotografías los lugares exóticos y de ensueño a los que se desplazan para patrocinar el hotel en el que se alojan, una escuela de idiomas o una marca de ropa. No obstante, también viajan por mera diversión con amigos y familia, algo que no les resulta un impedimento a la hora de hacerse fotos y compartirlas por Instagram.

El conocido músico y productor español Carlos Jean, fiel visitante de la ciudad de Salamanca, reúne en su cuenta de Instagram 19.500 seguidores. El artista sube a la red social fotografías de todos los conciertos que hace, y los que ha ofrecido en la ciudad no iban a ser menos. Fotos y vídeos de sus conciertos en la Plaza Mayor o de la plaza Anaya, con su música sonando de fondo, inundan su perfil de Instagram. Sin embargo, la fotografía en la que se ve la Catedral de fondo es la que más ´likes´ acumula, sobrepasando los 500.

La red social de Instagram, aunque es un espacio virtual abierto a todo aquel que quiera compartir momentos de su vida con el mundo, pero en el caso de los ´influencers´ se convierte en otra historia, prácticamente, en un negocio. Su perfiles, acumuladores de seguidores, alcanzan cifras que superan el millón de ´followers´. Al igual que cada una de las fotos que suben, que se transforman en auténticos almacenes de "me gusta". Publicidad gratuita al alcance de cualquiera con un móvil y una cuenta en Instagram.

