La negociación para reducir las horas de los docentes, paralizada

Malas noticias para los profesores. El próximo curso 2018-2019, que está a punto de empezar, los docentes de Castilla y León no disfrutarán de la esperada reducción de su jornada laboral. No por el momento. La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha paralizado las negociaciones para reducir las horas de los docentes hasta que el Gobierno publique la ley con la que revertirá los recortes impuestos con los decretos de 2012, según lamentan los representantes sindicales a los que la decisión les ha cogido por sorpresa.



Los sindicatos llevaban semanas negociando mejoras en este ámbito pero ya estaban a la espera solo de reunirse esta misma semana con representantes de la Consejería de Educación para ratificar los avances acordados, de forma que fueran efectivos para el inminente inicio del curso 2018-2019, una posibilidad que ahora parece muy lejana.



Cierto es que el borrador del anteproyecto de la Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia y la Enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria recoge la posibilidad de que las administraciones públicas con competencias educativas establezcan la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente, sin embargo, también indica que su aplicación se puede aplazar al inicio del curso posterior, por lo que los representantes sindicales temen que, finalmente, las ansiada reducción de la jornada no llegue hasta el curso 2019-2020.





