Solo 1 de cada 10 viudos se beneficiará de la subida del 7,69% de las pensiones

La subida de las pensiones a los viudos y viudas anunciada este miércoles por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social tendrá un efecto mínimo en la población salmantina. Solo uno de cada diez beneficiarios notará un incremento en su cuenta corriente, tras aprobar que la prestación media pase de 753,93 euros mensuales a los 811,97 euros, lo que implica un incremento del 7,69%.

Este mes de agosto han cobrado la pensión de viudedad 20.856 salmantinos de los que menos de la mitad cumplen los requisitos para acogerse al incremento de la prestación mensual, en concreto 9.863 de los que el 99% son mujeres. Se trata de pensionistas con 65 años o más, que no perciben salarios por trabajos u otras pensiones y que no tienen otros ingresos por encima de los 7.347,99 euros fijados como límite de rentas. Pero además, tres de cada cuatro de los que cumplen los criterios no verán beneficios económicos porque el Estado les asigna un complemento para que lleguen a la pensión mínima.

Ahora les quitará la misma cantidad del complemento a mínimos que de subida de la pensión. Como ejemplo, si un viudo percibe 600 euros mensuales y el Gobierno le ayuda con 56,9 euros para llegar a la pensión mínima, pasará a cobrar 46,14 euros más de prestación y 46,14 euros menos de complemento, por lo que a efectos prácticos no verá cómo suben sus ingresos y seguirá percibiendo la misma pensión.

Según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social solo 2.494 salmantinos notarán el incremento en la nómina de este mes de agosto, cuyo abono se realizará el día 3 de septiembre, primer día laborable. Para 2.289 la subida de los cuatro puntos porcentuales sobre la base reguladora será íntegra, mientras que 205 lo notarán parcialmente porque se encuentran ligeramente por debajo de la pensión mínima.

Por edades. En cuanto a la distribución por edades, cabe destacar que el colectivo más importante de beneficiarios se concentra en los de más de 90 años, que suman 2.530. Le siguen los viudos de entre 86 y 90 años con 2.332 beneficiarios, así como las de 66 a 70 años, que acumulan 2.025. El grupo con entre 71 y 75 años es el menos numeroso con 613 miembros, seguido de los de 76 a 80, con 943. Las nuevas cuantías se aplicarán ya de oficio en todas las pensiones de viudedad causadas antes del 1 de agosto después de que la Seguridad Social haya realizado las comprobaciones para determinar quiénes son los beneficiarios y efectuar la subida tras cruzar datos con la Agencia Tributaria.

No obstante, han sido excluidas de la aplicación de oficio las pensiones de viudedad cuyos titulares residen en el extranjero, así como aquellas causadas al amparo de una norma internacional. La mejoría del 52% al 56% de la base reguladora de las pensiones de viudedad es una medida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de julio.