La emotiva despedida de los niños saharauis del programa 'Vacaciones en Paz'

Tengo el corazón apretado de emociones". Mari Luz Vázquez no paraba de mirar a Suadu. Sobre todo, cuando no le miraba. Intentaba evitar emocionarse, aunque la tarea fuera casi imposible después de tener su cuarto preparado durante cuatro veranos ininterrumpidos. Este era el último y lo sabía. Lo sabían las dos. "Solo le pido que lleve siempre en la maleta de la memoria todo el cariño recibido en Salamanca. Que no nos olvide y aprenda a luchar por sus derechos. Por los de todas las mujeres", expresa. Suadu sabe que su oportunidad en el programa de ´Vacaciones en paz´ ha concluido por cuestiones de edad, pero quiere que sea un hasta luego. "Espero volver a trabajar. No es una despedida definitiva", expresa minutos antes de iniciar un viaje maratoniano hasta los campamentos de Tinduf en Argelia.

Su último verano ha sido de fiestas, piscina, bailes, kayac, risas y diversión. "Me voy con mucha pena, pero me llevo amigos y sobre todo una familia", reconoce sin perder la sonrisa de la boca. En la maleta, como el resto de los niños, se llevan 25 kilos de alimentos, ropa y muchas golosinas como recuerda Berta Acedo, una de las más veteranas. "Son doce años ya y nunca te acostumbras a las despedidas", reconoce. Su sobrina, Paula Febrero, ha estado 24 horas continuas junto a Tabara. "Es muy cariñosa y somos nosotros los que aprendemos de ella", reconocía sin que apenas le salieran las palabras ante la emoción de una nueva marcha al desierto.

La despedida estuvo llena de escenas emotivas. El abrazo entre Héctor y David con Hana y Abderraman, hermanos a cerca de 3.000 kilómetros. María Ángeles Rodríguez arrastrando la pesada maleta de Jais en una despedida menos triste que la de Mari Luz. Aún le queda un verano por disfrutar en Salamanca. "Te enseñan tantos valores que pensábamos olvidados. Dan importancia absolutamente a todo", explica. El autobús sale poco después de las tres de la tarde. Los pequeños levantan los brazos para la foto en el interior. Los padres extienden la mano desde fuera. Suadu sueña con que no sea su última despedida.