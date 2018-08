La vegetación invade la calzada de las dos vías que conectan con Cabrerizos

El descontrolado crecimiento de la vegetación de los árboles de la carretera de Aldealengua y la calle Jesús Arambarri se ha convertido en una trampa para conductores y peatones tal y como denuncian los vecinos de la zona y los residentes en el centro de mayores que se encuentra en una de las zonas afectadas.

El aumento de maleza y la vegetación de los árboles ha llegado hasta las vías impidiendo a los conductores ver la calzada con toda la claridad necesaria. En el lado derecho de la carretera de Aldealengua que carece de acera en dirección a Cabrerizos, la vegetación ha crecido de forma descontrolada hasta el punto de que las hojas esconden los semáforos. Esta situación ha provocado que los vehículos reduzcan su paso por este tramo al que muchos vecinos de la zona califican de ´peligroso´.

El principal miedo reside en la alta probabilidad de atropellos por la falta de visibilidad. "Hay una residencia de ancianos en esta carretera y ya ha habido problemas. De hecho hubo un accidente hace poco tiempo. Un anciano fue atropellado cuando salía de su residencia al no ser visto por el vehículo debido a la frondosidad de los árboles", explica una vecina de la zona. El centro residencial que se encuentra en el mismo borde de la carretera en el que no hay acera es el emplazamiento más afectado. Sus residentes, deben cruzar al lado opuesto de la vía para salir de las instalaciones con peligro de que se produzcan accidentes por la falta de visibilidad.

"Los coches necesitan esquivar las ramas de los árboles y al hacerlo se introducen en el carril contrario. Me parece una acción bastante peligrosa porque puede venir un coche de frente y se puede producir un accidente", afirma J.M., vecino de las casas que se encuentran frente a la carretera. A pesar de que el Ayuntamiento ha realizado una poda del lado derecho de la carretera, la vegetación sigue siendo excesiva en muchos de los puntos que dificultan la circulación de vehículos y peatones.