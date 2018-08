El polémico anticonceptivo Essure deja víctimas en Salamanca

Decenas de salmantinas están afectadas por el polémico caso del anticonceptivo Essure: un ´muelle´ que prometía ser la alternativa a la ligadura de trompas, pero que ha generado importantes reacciones adversas como dolores, sangrados, problemas digestivos y trastornos de depresión.

La oleada de personas afectadas a nivel mundial fue tan grande que la farmacéutica Bayern retiró el producto del mercado europeo. El problema es que para retirar el producto hay que eliminar las trompas de Falopio y, aún así, es posible que queden restos. Las afectadas exigen al Ministerio un protocolo para la extracción segura del anticonceptivo.

El calvario de Vanessa con el polémico anticonceptivo ha durado seis años. Desde que se lo implantaron hasta que se lo retiraron hay seis años de "dolores, sangrados, dientes que se rompen, caída de pelo" y frases como "no dejes que te coman la cabeza, que tú no tienes nada".

Es de las pocas —o quizás la única— que ha conseguido que le entregaran el metal que durante tanto tiempo formó parte de su cuerpo y que, en muchos sentidos, le cambió la vida para siempre.

"A mí me lo pusieron en 2011. Me lo recomendó mi médico de cabecera porque prácticamente no pasabas por el quirófano y era lo último". La salud no le iba del todo bien. Una mala racha, pensaba hasta que "por una casualidad de la vida, saltó en Facebook un post de la Plataforma Libres de Essure". "Leí lo que decían otras mujeres que, como yo, se habían implantado este anticonceptivo y vi que coincidían casi todos los síntomas: los dolores de articulaciones, la inflamación, dolor de regla muy fuerte, dolor en las relaciones de pareja, y hasta que los dientes se caían a cachos. Todas esas cosas me estaban pasando a mí, pero lo último que se te pasa por la cabeza es que sea por el Essure que te pusiste hace ya tiempo".

Vanessa accedió a la Plataforma y confirmó que tenía los mismos síntomas que otras 1.604 mujeres afectadas por el mismo producto. "No significa que el Essure sea malo para todas. A lo mejor se lo pusieron a 20.000 y solo nos fue mal a 2.000, pero es que no nos lo reconocían".

El problema de Vanessa fue el componente ´secreto´, el que nadie le comentó: níquel. "Pregunté que de qué estaba hecho y me dijeron que 100% de acero quirúrgico que no es alérgico. Yo les comenté que tengo alergias y que nunca me puedo poner determinadas cosas en la piel. Cuando veo la composición resulta que tiene níquel, así que solicito unas pruebas alérgicas para ver si soy sensible a ese material".

"Al dar positivo, por fin, me dieron la razón y me solicitan la extracción del Essure por problemas alérgicos". Antes de operarse dejó por escrito que quería quedarse con lo que le iban a extraer. Una petición complicada, pero que le fue concedida. "Cuando me los dieron los vi rotos, y como sabía que ha habido casos en los que han quedado trozos dentro, solicité una ecografía para estar tranquila. Me trataron fatal. De hecho, tuve que solicitar un cambio de médico porque el especialista me dijo que no me pensaba hacer más pruebas ni nada". La radiografía mostraba unos puntitos blancos sospechosos, pero el TAC despejó sus temores. Todo correcto. Así se lo indicaba su cuerpo: "Todos nuestros dolores desaparecieron y la supuesta locura que teníamos también desapareció, aunque el níquel está en el organismo y hay efectos que duran".