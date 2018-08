El 'calvario' de la calle Sierra de Quilama: 10 fuegos en dos meses

La denuncia que un vecino realizó hace una semana en la Policía Local por los constantes vertidos ilegales y los incendios, la mayoría intencionados, en la calle Sierra de Quilama no ha mejorado la situación. En los últimos cuatro días, se han registrado cinco incendios a escasos metros de esta calle de Puente Ladrillo. La situación es insostenible. El pasado miércoles por la tarde se registró un fuego; al día siguiente, otros dos —uno por la tarde y otro por la noche—, y el viernes, otros dos. Conforme a los datos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Salamanca, desde principios de julio hasta el pasado jueves los bomberos acudieron a esta zona en ocho ocasiones para sofocar incendios, siniestros a los que se sumarían otras dos intervenciones ocurridas con posterioridad a esta fecha, y a los que los vecinos suman otros incidentes en los que no ha sido necesaria la actuación municipal.



Todos estos incendios se concentran en una superficie que ronda los 30.000 metros cuadrados, entre las calles Sierra de Quilama, Sierra del Barco y Camino de Moriscos. Mucha coincidencia para ser casualidad. Por este motivo y ante las denuncias de los vecinos, la Policía Local, a instancias del Gobierno municipal, ha activado un dispositivo especial de vigilancia en la zona con el objetivo de identificar a los autores de estos siniestros. No resulta fácil atraparlos, ya que, aunque existan sospechas sobre quiénes son los responsables, los agentes tienen que pillarles "con las manos en la masa" para poder denunciarles. Ciertamente el problema no es nuevo, pero sí parece haberse intensificado este verano.





