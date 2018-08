Los vecinos de El Zurguén recelan por la falta de avances en el proyecto del centro de salud

Los vecinos de El Zurguén se inquietan en vista de que la Junta lleva ocho meses en fase de ´revisión del proyecto´ y han advertido a las autoridades sanitarias de que se opondrán a un hipotético cambio "que pase de construir un centro de salud a construir solo un consultorio".

La presidenta de la Asociación de Vecinos de El Zurguén, Carmen Díaz, contactó en primavera con la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca para que el proyecto no quede en el olvido. "Nos dijeron que la Consejería de Sanidad consideraba el proyecto del centro de salud como prioritario", explica. "Luego leímos un listado de los proyectos para toda la Comunidad en el que se detallaba los que estaban en marcha, los licitados, los pendientes de aprobación... Ahí ya no ocupábamos un lugar prioritario", añade.

A comienzos de año la Consejería de Sanidad aseguró que el centro de salud de El Zurguén será licitado durante el presente 2018, y que se encontraban "revisando el proyecto para ver si es necesario adaptarlo a nuevas necesidades técnicas de la construcción y a nuevas necesidades asistenciales". No hay novedades desde entonces. "Actualmente está en trámite de revisión del proyecto desde el punto de vista asistencial y de la adecuación del plan de espacios a las necesidades", explican esta semana.

Técnicos de la Consejería repasan si lo que se proyectó desde el punto de vista asistencial en 2012 -número de consultas, salas de Enfermería, etc- sigue siendo una planificación adecuada, o si hace falta modificarla.

Precisamente esta opción, la de ajustar el proyecto a las necesidades, es lo que hace que los vecinos de El Zurguén estén con la mosca detrás de la oreja. "Aquel centro de salud estaba previsto para un barrio en crecimiento y una población que podría llegar a alcanzar los 18.000 habitantes, pero entre el barrio y la zona de El Teso hay actualmente unos 6.000 habitantes. Nosotros le hemos dicho a la Gerencia de Atención Primaria que no estamos de acuerdo con pasar de centro de salud a consultorio. No es porque nos lo hayan dicho ellos, sino por irnos adelantando. Si hacen algo, que sea un centro de salud, y si no, que miren las necesidades que hay en la zona", argumenta.

Desde la Gerencia se tranquiliza a los vecinos y se explica que en el orden de prioridades El Zurguén va inmediatamente después del centro de Calzada de Valdunciel.

Hace apenas un mes se conoció que esta instalación sanitaria contará con una inversión de 1,6 millones de euros por parte de la Junta. Se levantará sobre una parcela de 1.200 metros y contará con dos consultas de Medicina, una de Enfermería, una de Pediatría y una sala polivalente.