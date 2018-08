Santa Marta, a la cabeza de la Región en zonas verdes y Béjar, a la cola

Gracias a la isla del Soto y también a los bulevares y parques de la localidad y sus urbanizaciones, Santa Marta de Tormes es, de los grandes municipios de la Región, el que cuenta con más metros cuadrados de zonas verdes por habitante y en el que estas áreas ocupan mayor parte te de toda superficie urbanizada, según una evaluación del Centro de Información Territorial (CIT) de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León. La Organización Mundial de la Salud (OMS) fija que, para mejorar el aire de las ciudades, se requieren, como mínimo, entre diez y quince metros cuadrados de zona verde por habitante; Santa Marta contaría con 77,15, casi siete veces más de lo establecido. Y un tercio del suelo urbanizado estaría ocupado por jardines, árboles y espacios naturales. Después Santa Marta, Ciudad Rodrigo sería el municipio de Castilla y León más saludable en cuanto a zonas verdes, con más 64 metros por habitante y un 30,58% de suelo urbanizado destinado a áreas de esparcimiento ocupadas por árboles, flores y vegetación.

Por el contrario, la capital del Tormes no sale tan bien parada en este estudio que ha analizado los quince municipios con más de 20.000 habitantes de la Comunidad y otros ocho que superan los 10.000. La ciudad de Salamanca solo supera a Burgos, Béjar y Zamora en este "ranking" que determina la proporción de metros cuadrados de zonas verde en función de la población. El cruce de las fuentes cartográficas utilizadas por los técnicos de la administración autonómica fija en 17,08 los metros de espacios verdes del municipio charro. Aún así, no sólo estaría por encima de la recomendación de la OMS, sino que también cumpliría ya el reto que en noviembre de 2016 se fijó el Pleno municipal. Él máximo órgano del Consistorio aprobó una moción conjunta de todos los grupos políticos y promovida por el PSOE para conseguir que hubiese, al menos, diez metros cuadrados de zona verde por habitante. Por el contrario, se encuentra en el "top 10" de los municipios con más árboles y jardines en su casco urbano. Ocupa la octava posición entre los grandes 23 municipios analizados. La Junta no especificó ayer si, en este análisis incluye las decenas de metros cuadrados de entorno natural que constituyen tanto la ribera del Tormes como el Polvorín de Tejares y que, en gran parte, se encuentran fuera del núcleo urbano.