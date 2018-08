Lluvia de críticas a la Consejería por el estado de la sanidad salmantina

Con el inicio del ´curso´ a la vuelta de la esquina la Consejería de Sanidad recibe una lluvia de críticas por parte de asociaciones, partidos políticos y sindicatos. "Proyecto aberrante", "política premeditada contra Salamanca" o "acuerdos de puro humo" son algunos de los recados que ayer le dedicaron al titular de Sanidad.



Quejas que se centran en tres ámbitos: el estado de la sanidad rural, la reciente huelga de interinos funcionarios, y el proyecto de las consultas no presenciales. El PSOE abrió el fuego con una comparecencia para denunciar "una situación insostenible" en las zonas rurales de Salamanca. La procuradora socialista reiteró que su partido pide "la dimisión o destitución del consejero".



La alcaldesa de Mogarraz, Concha Hernández, y el diputado Andrés Luengo denunciaron que una "absoluta apatía" de la Junta hacia los pueblos. "Si alguien sufre un infarto en Mogarraz es mejor que no pare en el centro de salud de La Alberca, porque puede encontrarse un cartel diciendo que han salido y que llamen al 112". No hay médicos, denuncian, y matizan que no los hay nunca. "Durante el verano se multiplica por dos o por tres la población, pero el problema existe durante todo el año. Tenemos un presupuesto de poco más de 200.000 euros y tenemos que correr con los gastos de nuestro propio consultorio y hasta comprar nuestro propio desfibrilador", relató Concha Hernández.





