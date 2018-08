Los halógenos se despiden este 1 de septiembre y dan paso a los LED

Desde el próximo 1 de septiembre de 2018 ya no se podrán comercializar algunas lámparas halógenas de tensión de red no direccionales (principalmente las de forma de pera). De está prohibición quedan exentas las bombillas halógenas direccionales como los focos populares y las de uso frecuente en lámparas de escritorio y luces de inundación. Esta nueva prohibición no afecta, en parte, a las tiendas porque podrán seguir vendiendo el stock que tengan en los almacenes hasta el fin de existencias.

Todo comenzó en 2009 cuando la Unión Europea empezó a suprimir distintos tipos de halógenos, empezando por los más ineficientes y contaminantes con el objetivo final de sustituirlos por bombillas LED más eficientes y ecológicas Pero en el año 2009 la tecnología LED era mucho más cara que ahora y un análisis del mercado lumínico hizo que la Comisión Europea retrasara la fecha de su extinción del 1 de septiembre de 2016 hasta el 1 de septiembre de 2018.

"Las bombillas LED son algo más caras pero tienen un ahorro del 80 por ciento respecto a las halógenas", señala Claudino Hernández de la empresa salmantina Iluminación Claudino. "La venta de halógenos se ha reducido mucho, vendo muy pocas y la mayoría a la gente mayor porque están acostumbrados a otro tipo de iluminación", afirma. Además, asegura que los LED tienen más beneficios medioambientes si los comparamos con los halógenos. "Las bombillas LED son menos contaminantes, ahorras más dinero en la factura de la luz y dan mucho menos calor", matiza.