La tortura de convivir "con un hilillo de agua" en pleno agosto

No ducharse en el mes de agosto con las temperaturas superando los 30 grados puede convertirse en una tortura sino es premeditado o por una promesa difícil de entender. Los vecinos de siete barrios de la ciudad, sobre todo los de los pisos más altos, lo sufrieron en sus carnes el lunes y los de Garrido lo prorrogaron durante el martes.



Aunque las obras en la calle Hermanas Fidalgo para mejorar la red de aguas se extendió hasta la una de la madrugada, los vecinos de Garrido se encontraron con que de los grifos no salía agua, lo más un hilillo, insuficiente para ducharse o lavar los platos.



La acumulación del día anterior tras 24 horas sin suministro provocó que las vajillas se amontonaran en los fregaderos y las garrafas de agua fueran el mejor aliado para luchar contra la falta de higiene. "Los escasos momentos que tenemos agua la dejamos correr en garrafas porque no sabemos cuando nos vamos a volver a quedar sin nada", explicaba Agustín Blanco, vecino de la calle Las Lilas en la parte final de Garrido Norte. Fuentes municipales confirmaron que mientras que en el resto de barrios afectados —Teso de los Cañones, Ciudad Jardín, Chinchibarra, Salesas, Puente Ladrillo, Rollo y Capuchinos— el suministro se había recuperado sin problemas, en el barrio Garrido se había detectado problemas de bajada de presión en la entrada de agua que habían provocado que en los pisos más altos no llegara el agua con fluidez.





Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más