El cambio de mediciones propicia un 'boom' en las citas de la ITV: los próximos 13 días están ocupados

Pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) no será fácil para los salmantinos en casi dos semanas por la falta de fechas libres en el sistema informático. La estación de Carbajosa no ofrece atención hasta el próximo 4 de septiembre, una jornada en la que tampoco se puede elegir hora porque buena parte de las citas ya están cogidas. La situación es la misma en la segunda estación más cercana a la ciudad, la de Castellanos de Moriscos, obligando a los usuarios a esperar al menos 13 días para someterse a la inspección.



En la provincia la opción más rápida es la de acudir a la ITV de Béjar, donde la fecha más próxima es la del 3 de septiembre, un día antes. La situación en Ciudad Rodrigo es aún peor debido a que no hay citas libres hasta el 10 de septiembre. Ante esta situación los usuarios tienen pocas posibilidades de acudir a la revisión periódica antes de la aplicación del nuevo procedimiento de medición de gases en la ITV incluida en la nueva normativa de inspección.



El 10 de septiembre serán vinculantes las mediciones de gases que se toman a través del ordenador de a bordo del vehículo para los coches homologados bajo la denominación Euro 5 y 6, es decir, para los matriculados a partir de 2011 ya que para el resto el procedimiento será el mismo que hasta ahora.





