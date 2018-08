El "desierto demográfico" ya afecta a 2 de cada 3 municipios

La realidad muestra en la actualidad que en algunas zonas de la provincia resulta casi milagroso ver a un ser humano. Una afirmación que no resulta exagerada a la vista de los datos, que demuestran que buena parte de la provincia salmantina tiene la consideración de "desierto demográfico", o lo que es lo mismo, cuenta con una densidad de habitantes por debajo de 10 personas por kilómetro cuadrado.



La calificación ahora es aplicable a dos de cada tres municipios salmantinos pero, por desgracia, en los próximos años se hará extensible a varias decenas más a la vista de los graves efectos de la despoblación y de que las perspectivas no auguran cambios en la tendencia negativa a corto plazo.



La situación de Salamanca es la siguiente. Tomando como referencia los últimos datos oficiales del padrón en el Instituto Nacional de Estadística, 234 de los 362 municipios de la provincia cuentan con una densidad de población inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que representa el 64% del total. Una cifra llamativa y a la vez preocupante, ya que hay que tener en cuenta que en muchas localidades no todos los que están empadronados viven realmente en el pueblo, por lo que la densidad real, difícil de precisar, es inferior, lo que implica que probablemente varios municipios más estén por debajo de las 10 personas por kilómetro cuadrado.





