Los comerciantes de Pozo amarillo, divididos

Los comerciantes de la calle Pozo Amarillo se dividen entre los que están en contra de que sigan pasando coches por la vía peatonal y los que comprenden que por algún sitio tienen que salir cuando el párking de Santa Eulalia está lleno. Es la única vía de escape para los conductores cuando el aparcamiento está completo, algo que en los últimos tiempos es cada vez más habitual. El incremento del tráfico ha originado quejas por la falta de señalización en la zona y por el mal estado de la vía, que se reformó hace cuatro años.

Adoquines rotos y levantados, así como el mal estado de una de las alcantarillas centran las críticas. "Tanta calle peatonal y los coches siguen pasando", se sorprende Carmen, que lanza una petición más al Ayuntamiento de Salamanca: "Deberían rebajar las plantas del jardín de Santa Eulalia, porque si vienes desde Azafranal tapan por completo nuestra calle, es como si no existiera".

Apuesta por sustituir las palmeras por rosales para incrementar la visibilidad de la zona. "Cuando plantearon la obra pensé que era mejor que la vía fuera peatonal, pero ahora estamos en un término medio que no nos benefician", subraya José Manuel Mulas. A su juicio la peatonalización no es las responsable del descenso de la actividad. "La crisis ha afectado mucho. Antes los clientes venían a por dos o tres camisas y ahora se las llevan de una en una", explica.

Teresa lleva 30 años despachando en la céntrica calle de Salamanca y al contrario que su compañero, considera que no es positivo eliminar los coches de la vía. "Me gusta que las calles tengan más vida. Que haya autobuses, coches, taxis, gente pasando... Nunca he estado de acuerdo con las peatonalizaciones", confiesa, ajena por completo a las quejas de los otros comerciantes ante la necesidad de regular mejor el paso de vehículos.

Los vecinos de la zona denuncian que debido a la falta de señalización los conductores pasan a velocidades excesivas, teniendo en cuenta que se pueden encontrar con peatones en medio de la calle, por lo que exigen un incremento de la señalización para evitar situaciones de peligro.