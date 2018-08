Vecinos de Puente Ladrillo 'estallan' contra la 'mafia' del cobre

Tras quince años soportando varios fuegos por semana a tan solo unos metros de sus viviendas, vecinos de Puente Ladrillo han roto el silencio y, hartos de la constante sensación de peligro y de los riesgos para su salud, han presentado una denuncia ante la Policía Local exigiendo al Ayuntamiento más control y vigilancia en la zona. En el texto presentado por Juan Manuel Hidalgo, denuncia "la presencia continua de vertidos ilegales, en la calle Sierra de Quilama, consistentes en el depósito de enseres, escombros, electrodomésticos, neumáticos, todos ellos de desecho, como consecuencia de los cuales sufren constantemente molestias tanto de insalubridad como de inseguridad, ya que la mayoría de las veces dichos vertidos son incendiados intencionadamente, con el consecuente riesgo para las viviendas y vecinos que viven en la zona".



Muchos vecinos siguen teniendo miedo a denunciar a los responsables. Pero a Juan Manuel ya no le importa señalarles pese a que, según asegura, derrapan con sus coches delante de su casa para intimidar. "Son siembre los mismos", señala. Si hace 20 años que reside en Sierra de Quilama, lleva 15 soportando el humo que se cuela en su casa desde el solar del final de la calle, donde casi a diario arden colchones, neumáticos, frigoríficos, lavadoras y todo tipo de muebles desechados, una situación que es sobradamente conocida tanto por los Bomberos, cansados ya de sofocar incendios en la zona, como por la Policía Local, que trata de poner fin a esta permanente quema ilegal de vertidos. En abril los agentes municipales pillaron "in fraganti" en esta calle a R.M.V. cuando golpeaba "varios frigoríficos y televisores que se había encontrado en la calle para venderlos por piezas". Según un anuncio del Boletín Oficial del Estado, la denuncia se ha saldado con una multa de 300 euros, de cuyo pago no hay noticias.





Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más