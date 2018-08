Casi mil pacientes atendidos en Urgencias en dos días generan demoras para ser hospitalizado

El Hospital de Salamanca ha recuperado la ´normalidad´ después de un inicio de semana frenético en Urgencias, y que tuvo consecuencias en el área de hospitalización.

Este lunes se registró el día con mayor actividad en Urgencias de las últimas semanas, con un total de 511 pacientes atendidos entre el Clínico, Virgen de la Vega y Béjar. El martes -víspera de La Asunción- se atendió a otras 438 personas. En total fueron casi 1.000 pacientes, pero lo más especial es que un porcentaje superior de lo habitual necesitaron hospitalización. Eso se tradujo en mucha demanda de camas, horas de espera para subir a planta y quejas de pacientes.

"En lo que llevamos de agosto, pero sobre todo el lunes y el martes, las Urgencias están atendiendo a un volumen de pacientes superior al de otros años. Han venido más personas que de costumbre y, además, especialmente afectados, por lo que han tenido que ser ingresados", confirman fuentes hospitalarias, que reconocen la saturación vivida y piden disculpas por los contratiempos: "Es cierto que ha habido más demoras y que nos ha tocado ubicar a los pacientes en zonas que no les correspondía. Hemos estado casi al límite de la capacidad y pedimos disculpas. Hemos recibido bastante más actividad que de costumbre y pondremos medios para que no suceda", explican.

Desde la dirección del Complejo se considera que ha resultado positivo que el miércoles fuera festivo. "Al no haber actividad programada para cirugía disponíamos de más camas libres para posibles ingresos, pero también se ha notado algo menos de actividad en Urgencias. La situación actual es de más desahogo después de una semana complicada". Concretamente fueron 399 pacientes los que solicitaron atención de Urgencias este miércoles 15.

El 15 de agosto es, tradicionalmente, una de las fechas del año con más afluencia a Urgencias porque coincide con la celebración de fiestas en los pueblos, traumatismos e intoxicaciones etílicas, aunque este año las ´borracheras´ no han sido el mayor problema. "No ha habido ninguna intoxicación especialmente reseñable", aclaran.

En el Hospital no consideran demostrable que la huelga indefinida de los médicos interinos funcionarios tenga relación directa con el aumento de pacientes que han acudido a Urgencias. La pasada semana circulaba un audio de Whatsapp en el que uno de los coordinadores de la huelga -el zamorano Roberto Aguilar- proponía "derivar al Hospital a la menor". Aguilar consideraba que "Sacyl está boicoteando la huelga" y sugería como represalia derivar al Hospital de Salamanca a todos los pacientes a la menor duda, para que la incidencia de la huelga fuera más notoria.