La Junta aún no permite capturar a los jabalíes que campan a sus anchas por Salamanca

Los paseos de los jabalíes por las calles de Salamanca son ya escena habitual en las noches de verano. La última vez que la Policía Local tuvo que actuar para ahuyentarlos del casco urbano fue en la noche del martes. A las 23:30 horas dos ejemplares deambulaban por la avenida de las Dehesas, en El Zurguén. Llegaron a cruzar la avenida de Saavedra y Fajardo, el acceso sur a la capital desde la carretera N-630 y la Autovía Ruta de la Plata (A-66). Los agentes municipales que acudieron al lugar alertados por las llamadas de los vecinos los ahuyentaron hasta conducirlos al prado del Arroyo del Zurguén, donde los animales se perdieron entre la vegetación.



La intención del Ayuntamiento es contratar a una empresa especializada que atrape a los animales con jaulas y cebo. La intervención no puede demorarse demasiado, ya que desde octubre no se permite atrapar a estos animales puesto que empieza su época de celo. Además, si bien es cierto que aún no han provocado daños, cada vez resulta más fácil verlos en la ciudad, ya sea en Tejares, Teso de la Feria, Huerta Otea, Salas Bajas, El Arrabal o El Zurguén. La previsión es que la Junta dé vía libre en los próximos días para atrapar a los ejemplares asentados en la ciudad, que, según los cazadores, pueden ser hasta siete.





