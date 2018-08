La norma sobre bolsas se "cumple" y sólo deja dudas sobre su devolución

Ha pasado un mes y medio desde que entrara en vigor la normativa que regula el uso de las bolsas de plástico en establecimientos comerciales. Aunque el consumidor ha aceptado a regañadientes el hecho de tener que pagar por ellas, los comerciantes reconocen que la norma se está cumpliendo y ya se han resuelto las dudas iniciales. "Se ha entendido bien desde el punto de vista comercial y se está aplicando de un modo bastante natural y tranquilo", asegura Emilio Checa, secretario de la Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio (Aesco).

Checa reconoce que al principio surgieron una serie de dudas en asuntos donde la Administración no había establecido un criterio claro. Una de ellas es la devolución o no de la bolsa cuando una persona acude a cambiar un producto. "En este tema ha quedado claro que no tiene absolutamente nada que ver la compra de la bolsa con la compra del producto. Aunque sea una cantidad menor desde el punto de vista económico, se podía producir algún tipo de conflicto en la contabilidad. Es evidente que no se puede devolver porque se estaría incumpliendo el espíritu de la normativa", afirma el secretario de Aesco.

Otra de las consultas que han hecho los comerciantes tiene que ver con el precio fijado para las bolsas. Emilio Checa reconoce que la mayoría de establecimientos han optado por aplicar los precios orientativos, pero recuerda que aquel que lo desee puede establecer un valor diferente. "La mayoría se lo ha tomado al pie de la letra, pero hay que recordar que esto es sólo una recomendación", recuerda Checa.

Desde Aesco se han hecho algunas pruebas con el método del "cliente invisible" para comprobar si realmente los comercios estaban cobrando por las bolsas, y el resultado ha sido satisfactorio. A la asociación no le consta que se hayan producido inspecciones específicas por parte de la Junta de Castilla y León, cuya Consejería de Medio Ambiente no tiene ningún expediente abierto en Salamanca.