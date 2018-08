El juzgado de cláusulas suelo ya señala juicios para dentro de un año

La presión sobre el Juzgado de Primera Instancia número 9, el especializado en cláusulas suelo y sobre condiciones de contratación de productos con entidades financieras, no afloja. El volumen de casos que ha recibido y que sigue recibiendo está provocando que el órgano judicial no tenga ya fechas libres para celebrar juicios hasta dentro de un año. Un problema que se agrava debido a la falta de medios que arrastra desde que hace más de un año, cuando fuera designado para tratar estos asuntos en exclusividad en Salamanca.

Los funcionarios están teniendo que fijar las vistas orales para julio de 2019, ya que antes no tienen huecos para poder hacerlo y eso que, a diferencia del resto de juzgados, han duplicado los días para juicios al contar con dos jueces, por lo que en vez de celebrarlos dos días a la semana, son cuatro.

Esta medida excepcional, sin embargo, resulta insuficiente ante la avalancha de casos sobre cláusulas suelo y similares que ha recibido desde que el juzgado fuera especializado. En los primeros nueve meses ingresó 1.832 asuntos, una cifra inusual en un órgano que, además de hacerse cargo de estos asuntos, hasta el 31 de diciembre de 2017 siguió recibiendo el resto de casos del ámbito Civil. No fue hasta 2018 cuando el Consejo General del Poder Judicial le eximió de resolver otro tipo de causas civiles.

La mala planificación se ha sumado a la falta de efectivos. Pese al aumento del trabajo, la única medida adoptada ha sido la de aumentar la jornada en cinco horas semanales para cinco de los funcionarios y la letrada de la Administración de Justicia, además de contar con un juez de refuerzo. Sin embargo, y según el propio Decanato de Jueces de Salamanca, resultan necesarios al menos tres funcionarios más para poder adelantar la tramitación de las demandas, el principal cuello de botella en la actualidad.

De momento, y según los primeros datos oficiales, todas las sentencias salmantinas dan la razón al cliente frente a la entidad financiera. Casos que llegan al juzgado después de que la vía extrajudicial que promovió el Gobierno fracase en la mayoría de ocasiones.