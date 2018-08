Salamanca teme perder la consulta de Cardiología Pediátrica

La consulta especializada de Cardiología Pediátrica del Hospital de Salamanca corre el riesgo de ´desaparecer´ el próximo 15 de octubre como consecuencia del concurso de traslados aprobado este año.

Los padres de niños con cardiopatías congénitas -enfermedades del corazón desde el nacimiento- ya han confirmado a través del Bocyl que las dos especialistas que tratan a sus hijos -eran interinas- perderán su trabajo el próximo 15 de octubre y serán sustituidas por pediatras que han ganado su plaza en una OPE pero que, a priori, no están especializados en Cardiología.

La primera medida que han adoptado los padres es constituir la primera asociación de Salamanca sobre cardiopatías congénitas, ´Corazones guerreros´, que reclama el reconocimiento de la especialidad de Cardiología Pediátrica y exige que el Complejo Asistencial tome medidas excepcionales para que sus hijos sigan siendo tratados por especialistas consumados.

Desde el Hospital se asegura que "se está luchando para seguir ofreciendo esa cobertura específica" que es pionera en la Comunidad, con más de 35 años de historia y una media de 2.000 niños atendidos cada año.

El concurso de traslados de Sacyl permite que cualquier médico de España con plaza en propiedad pueda solicitar un traslado y tomar posesión de las plazas que estaban siendo ocupadas por médicos interinos o en comisión de servicios. Es la ley y, además, es un derecho firmemente defendido por los sindicatos médicos. El problema radica en que estas plazas no están perfiladas: un pediatra de Atención Primaria puede solicitar una plaza en el Hospital y reemplazar -como es el caso- a pediatras especializados en Cardiología, Neurología, Nefrología, etc. "Muchos padres estamos empezando a buscar especialistas en Madrid porque si el pediatra que va a llegar no tienen conocimientos específicos para casos tan complejos como los corazones de nuestros hijos, es imposible mantener la consulta", protestan los padres, que razonan: "Entendemos que es un derecho de los médicos y lo vemos bien. Lo que pedimos es que se tomen medidas excepcionales para que los especialistas no tengan que marcharse". Durante las próximas semanas se abre una ventana de propuestas para evitar que el Hospital tenga que renunciar a servicios tan demandados.