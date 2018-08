La Junta no quiere más migrantes menores mientras en Armenteros ofrecen mil plazas

Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña o País Vasco son algunas de las regiones que han expresado su preocupación al Gobierno por el elevado número de menores extranjeros que están llegando a sus territorios y la falta de medios para atenderles. Se quejan de absorber el fenómeno migratorio y han pedido al resto de comunidades que "arrimen el hombro".

En Castilla y León, la cifra de menores extranjeros no acompañados, también denominados ´menas´, que son acogidos cada año es reducida. Ronda en unos parámetros similares, entre los 40 y 90 casos anuales, a lo largo de la última década. El pasado año 2017, fueron 71 los ´menas´ que fueron identificados en la Comunidad y cuyos casos pasaron a ser investigados para conocer su situación de desprotección. En caso de no contar con familiares en España o no tener tutela de otra comunidad autónoma, la Junta ejerce su tutela y residen en centros de menores hasta cumplir la mayoría de edad.

Así lo confirma Tomás Montero, director técnico de Infancia de la Junta de Castilla y León, que explica que la mayoría son adolescentes marroquíes (de los 71 detectados el pasado año, 46 provenían de Marruecos) que se encuentran en tránsito, que se desplazan de un lugar a otro, y se les identifica en Castilla y León.

Si en 2011 eran 85 los ´menas´ detectados en la Región, en 2015 la cifra cayó a 45, en 2016 aumentó a 65 y el pasado año siguió repuntando a 71. De las 821 investigaciones previas de posibles situaciones de desprotección que inició la Junta el pasado año, sólo 71 correspondían a ´menas´. "No tenemos una situación preocupante en cuanto al volumen de ´menas´. Son poquitos", reconoce Montero, que asegura que no se les da ningún tratamiento diferenciado en relación con cualquier otro menor no extranjero.

En la primera Conferencia Sectorial de Migraciones, la Junta de Castilla y León mostró su ánimo de colaborar en el acogimiento de inmigrantes menores con sus recursos disponibles. Si bien, el director técnico de Infancia matiza: "Tenemos una red protección que atiende a día de hoy la situación de volumen habitual de casos que recibimos. Lógicamente si tuviéramos que hacernos cargo de un volumen importante de casos proveniente de otras comunidades pues ya tendría que formar parte de los acuerdos políticos que se pudieran alcanzar". En este sentido, Montero reconoce que si Castilla y León tuviera que "hacer frente a un volumen importante de casos" tendría que "generar recursos adicionales".

Aunque la Junta no ha facilitado los datos por provincias, aquellos ´menas´ que son identificados en la provincia de Salamanca pasan a ingresar en alguno de los dos centros de menores que dispone la Junta, en función de su edad: o bien en el centro "María Dolores Pérez Lucas" del barrio del Rollo si son pequeños o en la residencia juvenil "Molinos del Tormes" en Tejares. Después se abre un proceso de investigación para comprobar si son menores y si están desprotegidos.