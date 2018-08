Salamanca se 'vacuna' contra el puenting con importantes sanciones

A la inexplicable moda del balconing -turistas extranjeros que se lanzan a la piscina desde los balcones de su hotel- le ha salido una hermana pequeña, pero igualmente absurda: tirarse al río desde los principales puentes de las ciudades.

El último vídeo viral se ha grabado en Bilbao, donde un varón se precipita a la ría desde el puente de Deusto. El Ayuntamiento de Bilbao ha advertido del peligro que se corre -porque se desconoce la profundidad y con lo que se pueda impactar en el agua- pero no aplica sanciones porque, paradójicamente, no está considerado como infracción. Que usar los puentes como trampolín acaree penas o no depende de cada Ayuntamiento, y el de Salamanca sí lo considera punible. Fuentes municipales aseguran que saltar desde uno de los principales puentes de la ciudad está prohibido. Si a alguien se le ocurre bañarse en el Tormes saltando desde el Enrique Estevan o el Felipe VI estará asumiendo un doble riesgo: el de recibir una sanción económica y el de sufrir un grave accidente. Si se le ocurre hacerlo desde el Puente Romano la falta puede agravarse al tratarse de un monumento: pone en riesgo su integridad, y la del bien de interés cultural.

El ejemplo más cercano se encuentra en Valladolid, donde hace años el Ayuntamiento tuvo que tomar medidas por la cantidad de gente que se lanzaba al Pisuerga y grababa sus fechorías en vídeo. Las multas contempladas van desde los 1.500 a los 3.000 euros, aunque en el caso de los detenidos en la capital pucelana eran personas sin hogar, domiciliadas en un comedor social y que, además, estaban en estado de embriaguez.

Cerco al puenting. Existe otra modalidad de arrojarse desde un puente: el puenting. Se trata de una actividad programada, organizada por empresas especializadas y con medidas de seguridad, pero que desde hace años también está prohibida en toda la provincia. En este caso es el Ministerio de Fomento el que prohibe realizar instalaciones en los puentes, salvo que se trate de puentes en los que no haya circulación vial que, en ese caso, necesitan de un permiso especial por parte del dueño.

"En Salamanca tenemos totalmente prohibido el puenting por parte de Fomento, así que tenemos que ir a hacerlo a Portugal", explica un especialista que organiza este tipo de eventos. "Acudíamos a la vía del tren de La Fregeneda, pero desde la parte portuguesa, y ahí si nos permiten hacer los amarres necesarios para saltar con total seguridad", aclara.

Los profesionales lamentan las trabas que encuentran para la realización de esta práctica: "Primero te exigen una titulación, luego la concesión de permisos, el proyecto de puente que en Ledesma nos costaba 780 euros, pero desde hace algunos años todo está prohibido en Salamanca. En Castilla y León creo que sí se permite el puenting en una zona de Segovia, pero por lo habitual no se permite".

