Bermúdez de Castro, en LA GACETA: "En el PP ya no hay bandos. Santamaría tiene la puerta abierta"

Fue uno de los hombres fuertes del PP en la etapa de Mariano Rajoy y lo sigue siendo con Pablo Casado al frente. José Antonio Bermúdez de Castro, diputado por Salamanca, continúa como secretario general del Grupo Popular en el Congreso, pero deja abierto cuál será su futuro al final de esta legislatura.



–Han pasado dos semanas desde la elección de Pablo Casado. ¿Qué ánimo hay en el PP en esta nueva etapa?

–Del Congreso hemos salido reforzados, ilusionados, muy orgullosos de pertenecer a un partido como el PP que es un proyecto al servicio de los españoles. Cuando hemos gobernado a España le va bien y se mejoran las condiciones de vida y bienestar. Como consecuencia de nuestra nueva situación se han configurado nuevos equipos y yo creo que ha sido un gran revulsivo. Eso ya se empieza a notar, no solamente en la ilusión de los militantes del partido, sino también en las encuestas. La percepción que los españoles tienen ahora del PP es la de un partido preparado para volver a ser el referente político fundamental de una mayoría que quiere recuperar el Gobierno lo antes posible. Además, cuando gobierna la izquierda España va cuesta abajo y crece el paro, y cuando gobierna el PP España avanza y funciona y lo que crece es el empleo. Lo que vamos a intentar es que la estancia de Pedro Sánchez en Moncloa sea la menor posible para que no lo estropee.



–¿Ve cerca las elecciones o cree que el PSOE se guarda un golpe de efecto para acudir con más garantías a los comicios?

–Está gobernando en España un partido que perdió las elecciones. Eso nunca se había producido. Tiene un número de diputados escaso y requiere el apoyo de los independentistas, de los populistas radicales e incluso de Bildu para seguir gobernando. Es difícil construir España con aquellos partidos que quieren acabar con ella. Tenemos un Ejecutivo en precario y débil. Una cosa es una mayoría para una moción de censura y otra para gobernar. Me temo que va a tener serias dificultades para poder sacar adelante sus proyectos. Porque gobernar es servir a la gente, no ocupar el poder. En cualquier caso si hubiera elecciones, estaremos preparados porque este proyecto ilusionante con Pablo Casado a la cabeza nos va a llevar a la victoria.



–La ausencia de Soraya Sáenz de Santamaría en el comité ejecutivo celebrado en Barcelona fue interpretada como una ruptura. ¿Se puede vender que el partido ha salido reforzado del proceso?

–Se ha producido una integración. La realidad es que en la nueva ejecutiva y en la nueva dirección del partido hay quince personas que en su día respaldaban la candidatura de Cospedal y diez personas que apoyaron a Sáenz de Santamaría. Con independencia de que todo lleva su tiempo y que personas como Santamaría o Fátima Báñez tienen la puerta abierta y estoy convencido de que pueden colaborar y aportar muchas cosas, ahora ya no hay candidaturas. En el PP ya no hay bandos. Ahora todos vamos a ir juntos para seguir sirviendo a los españoles.



–Dolors Montserrat tiene un perfil totalmente diferente al de Rafael Hernando. ¿En qué va a cambiar el discurso o la forma de venderlo del PP en el Congreso?

–Cada persona tiene su acento. Rafa Hernando ha sido un magnífico portavoz en momentos muy difíciles. Ha dado la cara y ha hecho grandes discursos parlamentarios. Y Dolors Montserrat, a quien conozco bien, va a ser una gran portavoz. Es una persona sensible, muy cercana, que transmite con claridad cuál es el discurso del PP.





Lea la entrevista completa en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más